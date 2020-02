Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione italiana arbitri, ha parlato a margine della premiazione per la Panchina d’Oro 2018/19: “Ho trovato una bella atmosfera oggi. Commisso? Non l’ho visto. Non ho da esprimere niente e non dobbiamo aggiungere altro. Dico semplicemente che gli arbitri italiani sono, usando un termine di chi l’ha usato, disgustati da questo comportamento“, riporta TMW.