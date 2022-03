Nicola: “Inter squadra forte, abbiamo perso compattezza. Non sono scontento perché…”

Le dichiarazioni del tecnico della Salernitana al termine della gara persa in casa dell'Inter

Dopo quattro pareggi consecutivi, la Salernitana cade in casa dell'Inter. Al termine della gara, Davide Nicola ha commentato la sconfitta ai microfoni di Dazn: "L'Inter è una squadra forte che ha una classifica non è a caso in quella posizione. A me non interessa i pareggi e le sconfitte, io devo creare una mentalità per poter vincere più partite possibili e stasera i ragazzi hanno cercato di fare quello che hanno preparato, di essere coraggiosi nell'aggressione. Chiaro che la qualità dei giocatori dell'Inter li ha portati a sbagliare molto poco. Forse noi, rispetto alle precedenti due partite, dobbiamo avere quell'energia nervosa che abbiamo anche in casa".