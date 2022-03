Salernitana, Nicola: “Siamo qui per fare la nostra partita. Inter? Altro che fragile”

Ecco le considerazioni di Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Inter

"Siamo venuti qui per fare la nostra partita e per mettere in campo le nostre qualità. Stiamo lavorando per avere una nostra identità, i ragazzi hanno piacere di lavorare e stare insieme. Queste gare non sono solo belle da giocare, ma ci danno l'esatta dimensione di ciò che possiamo tirare fuori. Noi ricerchiamo la voglia di proporre il nostro gioco per essere competitivi contro tutti. Vogliamo superarci, esprimendo entusiasmo. Questo deve essere il nostro leit motiv. Inter? Definirla fragile mi sembra non consono alla reale forza di questa squadra. Noi, però, non guardiamo la classifica degli altri, ma la voglia che abbiamo di voler fare qualcosa di diverso".