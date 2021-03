Torino-Inter, Nicola recupera Belotti per la panchina: ottimismo per Bremer

Davide Nicola può sorridere per la partita di domani contro l'Inter: l'allenatore del Torino, infatti, potrà contare anche su Belotti

Davide Nicola può relativamente sorridere in vista della partita di domani contro l'Inter : l'allenatore del Torino, infatti, potrà contare anche su Andrea Belotti, almeno per la panchina e per uno spezzone di gara. Molto più ottimismo, invece, per Bremer, che corre per una maglia da titolare:

"Belotti ieri ha svolto un programma differenziato, che lo sta aiutando a riprendere una condizione accettabile già per la gara di domani contro l’Inter. Impossibile pensare che possa giocare dall’inizio, ma l’auspicio dello staff tecnico di Nicola è quello di portare il Gallo ad avere fiato in abbondanza per scendere in campo almeno per uno spezzone del secondo tempo (...). Molto più ottimismo, invece, filtra a proposito dell’impiego di Gleison Bremer. Si allena da mercoledì, certamente non è al meglio, ma sta cercando di prendersi una maglia da titolare già per domani".