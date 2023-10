Nicolato: “Scommesse? Mi spiace. Ai giovani non si deve gettare la croce addosso”

Paolo Nicolato, ex ct della Nazionale Under 21, ai microfoni di Repubblica ha commentato lo scandalo scommesse che ha coinvolto alcuni dei ragazzi da lui allenati: "Ai giovani non si deve gettare la croce addosso. Di fronte agli errori dei ragazzi, gli adulti devono farsi domande, riflettere sui valori che trasmettono loro. Vale per tutti: allenatori, compagni, dirigenti, famiglie, procuratori".