"Gli anni in cui i soldi sono arrivati con la pala sono stati gestiti in modo pessimo. Si doveva reinvestire in infrastrutture e giovani. Soluzioni? Ci vuole un cambiamento radicale dei format dei campionati. Salvo solo quello della Serie B, ma sia LegaPro che Serie A sono format obsoleti, poco interessanti, riducendo magari i partecipanti...I giovani? Ne abbiamo di bravi, i settori giovanili ci sono buoni, è vero si pensa troppo alla tattica ma le giovanili si mettono sempre in mostra".