Nicoletti: “Vlahovic? A Firenze si trema, se l’Inter incassa 100 milioni…”

Il giornalista intervenuto a Tmw Radio ha parlato dell'affare Lukaku e di Vlahovic come possibile obiettivo nerazzurro

"A Firenze si trema. Vlahovic è un nome caldo per l'Inter. Se incassano 100 milioni, possono puntare forte su di lui. E' l'erede di Ibrahimovic, può solo crescere e migliorare. Commisso per ora sta resistendo, ma gli ultimi 15 giorni di mercato credo saranno roventi. Riguardo questa vicenda posso dire che lo Stato cinese ha chiuso i rubinetti, a questo punto la vendessero la società. L'Inter è un brand mondiale che ha appeal, la vendessero. I primi anni sono stati di mercato creativo per rientrare dei debiti, poi c'è stata la svolta con l'arrivo di Marotta e Conte. Il calcio però i campanelli d'allarme li manda. Se l'allenatore vincente molla la nave, qualcosa vorrà dire. Caricare di responsabilità Inzaghi, che ora si ritrovai in un palcoscenico ancora più importante rispetto alla Lazio, lo mettiamo in difficoltà. Non credo che Lukaku andrà via a cuor leggero, ma sarà difficile da sostituire. C'è ancora una buona rosa, vedremo cosa accadrà. Il club va ceduto, non ci sono più i presupposti che questa proprietà possa ancora fare calcio. Lo dico per il bene dei tifosi dell'Inter".