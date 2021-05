Inter, niente limite alle cessioni: due i big di cui si potrebbe fare a meno

I nerazzurri saranno costretti a privarsi di qualche protagonista dell'ultima stagione per far fronte alle difficoltà finanziarie

Il motivo dell'addio sempre più probabile di Antonio Conte è chiaro da tempo: la necessità da parte dell'Inter di dover rinunciare a uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione, culminata con la conquista dello scudetto. Nessuno è incedibile, da Lautaro a Bastoni, passando anche per Lukaku. Secondo La Gazzetta dello Sport sia il tecnico (ex?) che la società, se potessero scegliere, non avrebbero dubbi su quali siano i titolari da sacrificare: "La domanda chiave è: quanti big, ovvero titolari di questa Inter tricolore, saranno ceduti? Non c’è risposta perché al momento non c’è offerta. Ma la novità - negativa - è che non c’è neppure un numero minimo: andranno via i giocatori che serviranno a far quadrare i conti. Quindi, probabilmente anche due top player. Sarebbe auspicabile - in fondo lo è/era anche per Conte - fare cassa cedendo Brozovic ed Eriksen. Ma è più facile che le offerte vere arrivino per altri giocatori".