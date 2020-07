La strade di Malang Sarr e del Nizza si separano definitivamente: il giovane difensore francese, classe ’99, non ha rinnovato il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2020 ed è ufficialmente svincolato. Una nuova occasione a parametro zero: il suo nome di recente è sato accostato a diversi club italiani, tra cui l’Inter. Che il suo futuro possa essere in Italia?