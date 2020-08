Inter, Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi, a patto che venga a Milano”

Una promessa fatta nel giorno in cui parte il Tour. Giacomo Nizzolo, ciclista e tifoso nerazzurro, ai microfoni della Gazzetta dello Sport racconta la sua passione per l’Inter e fa una promessa: “Da bambino facevo le telecronache mentre giocavo a calcio nel cortile: mi vedevo nell’Inter, la squadra del cuore, compagno di Ronaldo il Fenomeno, mentre segnavo a San Siro… Se davvero prendo la maglia, sono disposto a regalarla a Messi. A patto che venga a Milano e indossi il nerazzurro. Parola di tifoso…“. Dopo aver conquistato il titolo di campione d’Italia e d’Europa, Nizzolo non vuole fermarsi.

(Gazzetta dello Sport)