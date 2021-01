Inter, domani non si terrà la conferenza di Conte alla vigilia della sfida con la Sampdoria

Antonio Conte non parlerà alla vigilia della trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, domani non si terrà la consueta conferenza stampa per presentare la gara contro i blucerchiati di Ranieri.

Proprio come accaduto in occasione della sfida contro lo Spezia, l’allenatore dell’Inter non risponderà alle domande dei cronisti a causa delle sfide ravvicinate che vedono impegnati i nerazzurri. Conte tornerà a parlare in conferenza sabato, alla vigilia della trasferta a Roma contro i giallorossi di Fonseca.