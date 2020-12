Salta la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida tra Inter e Spezia. Dietro l’annullamento del consueto appuntamento non si nasconde nessun problema o disguido. In un mese in cui gli impegni dell’Inter sono stati numerosi (conferenze e partite ogni tre giorni), il club nerazzurro ha semplicemente deciso di alleggerire l’agenda del tecnico. Conte si presenterà ai microfoni dei giornalisti nel post gara di domenica.

(FCIN1908)