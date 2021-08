In Olanda: “Inter-Dumfries, no PSV al prestito. Ecco la cifra per prenderlo”

Secondo quanto riportato dai media olandesi, il PSV non lascerà partire l'esterno destro con la formula del prestito

E' sempre quello di Denzel Dumfries il nome più caldo in casa Inter per quanto riguarda la fascia destra. Il club nerazzurro ha infatti individuato nel classe '96 l'uomo ideale per rimpiazzare Achraf Hakimi. Il PSV Eindhoven, però, come riportano in Olanda, farà di tutto per ricavare il più possibile dal suo addio: secondo quanto riporta l'Eindhoven Dagblad, infatti, il club olandese non prende assolutamente in considerazione l'ipotesi di un prestito del giocatore, se non con un obbligo di riscatto. "Il PSV non ascolta nemmeno una proposta del genere, il prestito è completamente fuori discussione", ha detto il giornalista Rik Elfrink. Il PSV resta con l'obiettivo di ricavare circa 15-20 milioni di euro dalla cessione di Dumfries e l'Inter, spiega il portale olandese, è la maggior candidata a prenderlo: in settimana è attesa infatti la prima offerta da parte dei nerazzurri.