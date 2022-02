Nocerino: “L’Inter è forte e ha certezze, ma il Milan è squadra vera. Punto su Ibra sempre”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha detto la sua sul momento dei rossoneri a due giorni dal derby contro l'Inter

"L’Inter è forte, ha certezze, ma il Milan in due anni ha fatto passi da gigante. È una squadra, Pioli l’architetto. Sarà un grande derby. Chi mi ha stupito? Ovviamente Tonali, patrimonio del nostro calcio e dei rossoneri. Come rendimento è uno dei migliori centrocampisti della Serie A, un leader per Pioli e anche per Mancini. Ha fatto ricredere tutti gli scettici. Per me può essere l’uomo derby. Ibrahimovic? Zlatan è un vantaggio sempre. Quante partite ha fatto vincere al Milan? Campioni così non puoi lasciarli fuori, l’età non c’entra nulla. E poi i derby sono le sue partite. Stadio pieno, atmosfera, pressione. Si esalta sempre. Ok Giroud, ma giocherei sempre con Zlatan, anche perché quando gli avversari lo vedono non si rilassano. Può fare la differenza da un momento all’altro".