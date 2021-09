Nocerino: “L’Inter farà di tutto per mantenere lo scudetto sulla maglia”

Le parole dell'ex centrocampista: "E' un campionato molto equilibrato, ci sono più squadre che possono arrivare all'obiettivo finale"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Antonio Nocerino, ex centrocampista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "E' un campionato molto equilibrato, ci sono più squadre che possono arrivare all'obiettivo finale. L'Inter sicuramente farà di tutto per mantenere lo scudetto sulla maglia, la Juve però non starà a guardare e proverà a primeggiare nuovamente. Anche se è partita male, questa squadra ha nel dna la capacità di non arrendersi mai. D'altronde, con lo stesso allenatore, ha già rimontato con successo una situazione del genere".