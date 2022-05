Nocerino: “Juve? Anche con la Coppa Italia la stagione sarà comunque negativa”

Le parole dell'ex calciatore: "Per me non è stata una stagione esaltante, la Juve insieme all'Inter possiede la rosa più forte"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Antonio Nocerino, ex calciatore, ha parlato così della stagione della Juventus in vista della finale di Coppa Italia di stasera: "Per me non è stata una stagione esaltante, la Juve insieme all'Inter possiede la rosa più forte di tutta la Serie A. Si parlava di vittoria dello scudetto, invece arriverà con tutta probabilità il quarto posto. L'annata non è positiva, non sugli standard abituali. Non c'è mai stata continuità di risultati. Vincere un trofeo è senza ombra di dubbio molto importante, ma non può nascondere gli errori. Il bilancio stagionale rimarrà sempre negativo. La Juve è troppo più forte per fare un'annata del genere".