"Non è più la stessa Inter , dopo l’ubriacatura della festa scudetto". Apre così il Corriere dello Sport la sua analisi sulla sconfitta di ieri sera dell'Inter sul campo del Sassuolo. Si legge sul quotidiano: "A Reggio Emilia, contro un Sassuolo a cui servono punti per la sopravvivenza, i nerazzurri perdono proprio come all’andata.

Il gol decisivo, l’unico della gara, lo segna Laurienté, il migliore in campo, rientrato dopo un turno di squalifica e rivitalizzato dal cambio tattico di Ballardini, che passa al 3-5-2 e riceve dai suoi una prova di grande orgoglio, a fronte di una squadra che le energie sembra averle spese di recente per le celebrazioni tricolori. Le partite sempre in gol si fermano a 42 e ora la quota 100 punti non può più essere superata".