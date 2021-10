Lazio-Inter, Curva Nord: “In campo andata come è andata. Ma laziali sono nostri fratelli”

I sostenitori nerazzurri ribadiscono il gemellaggio con i tifosi biancocelesti in una serata piena di polemiche

Sconfitta e polemiche in campo per una palla non buttata fuori. Tanta tensione tra i calciatori, Lautaro e Felipe Anderson su tutti. E alla fine pure due amiconi come Felipe Luiz e Correa hanno avuto un battibecco finito con l'espulsione del laziale e le lacrime perché non voleva offendere l'ex compagno ma solo salutarlo. Un grande fraintendimento lo ha definito Sarri. Mentre Patric ha spiegato bene quanto è accaduto. Alla fine pesano i tre punti persi. Più delle polemiche. La Curva Nord le resetta con un post sui social nel quale ribadisce 'il gemellaggio' storico con i tifosi della Lazio.