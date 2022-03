Nosotti: “Milan e Inter in difficoltà. Pioli ha chiamato a raccolta i suoi. Lautaro…”

Il giornalista si è soffermato sui momenti difficili che entrambi le squadre stanno vivendo

Eva A. Provenzano

«Non stanno benissimo entrambi. C'è stato un calo fisico di Milan e Inter in campionato. C'è una fase down degli interpreti della fase offensiva dell'Inter. 33 dei 55 portano la firma degli attaccanti ma Lautaro non segna da dicembre, Dzeko ha fatto due gol nelle ultime cinque partite». Marco Nosotti a Skysport ha parlato del momento no dei nerazzurri e di quello dei rossoneri: «Il Milan ha avuto un calo fisico e la mancanza di soluzioni in fase offensiva anche per l'assenza di Ibrahimovic. Vedo meglio l'Inter da un punto di vista di campo perché ha cambi utili. Vedo meglio il Milan da un punto di vista psicologico. Pioli ha spiegato che ora si tira la linea, una chiamata a raccolta che può essere significativa», ha aggiunto.

-Lautaro?

Ottima seconda punta, può fare da prima ma l'Inter ha bisogno del grande calciatore, che palleggia come fa Dzeko, lui lavora per la squadra e porta la palla in zona d'attacco, ma ha bisogno di un grande interprete dell'area che vada ad allungare la squadra avversaria. Ma è giovane con cui si può costruire una grande squadra anche se non è la base su cui costruire.

-Le alternative dell'Inter in panchina?

In mezzo manca il vice Brozovic. Quando non c'è stato il croato Inzaghi ha usato Barella in quel ruolo e si è perso anche lui. In mezzo al campo Calhanoglu deve essere più presente nella terra di mezzo, di collegamento per gol e assist. Qualcosina in più deve fare il centrocampo, dove c'era stata la forza dell'Inter.

