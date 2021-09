Nosotti: “L’Inter ci ha dimostrato una cosa. Ha una consapevolezza importante. Inzaghi…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, il giornalista ha commentato questo inizio di stagione della nuova Inter di Inzaghi

Presente negli studi di Sky Sport 24, Marco Nosotti ha commentato questo inizio di stagione della nuova Inter di Simone Inzaghi. L'allenatore elogia la dirigenza e il tecnico nerazzurro per il lavoro fin qui svolto: "Godo del fatto che un portiere come Handanovic stia ritrovandosi perché è importantissimo. Questa Inter ci ha dimostrato una cosa. Intanto è la prima squadra a segnare con undici marcatori diversi in questo campionato".