Nosotti: “Inter-Juve? Se sta bene, farei giocare Sensi. E c’è uno di cui non mi priverei mai”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Nosotti si è proiettato al big match di San Siro di domani sera tra Inter e Juventus

SCELTE A CENTROCAMPO - "Calhanoglu è partito bene, poi si è spento. Io metterei sempre qualità: per esempio, se stesse bene farei giocare Sensi. Questa è una partita da gente forte, gente di battaglia. L'Inter tende a fare la partita, forse punterei su Vidal al posto di Calhanoglu. La Juventus cercherà di contenere per poi ripartire. Uno di cui non mi priverei mai, nell'Inter, è Brozovic".