GdS – Inter, arrivano notizie non buone per Conte da Brozovic e Gagliardini

“Conte non recupera né Brozovic né Gagliardini. Per i due centrocampisti le notizie non sono buone: la caviglia del croato non si è ancora sgonfiata, l’italiano soffre ancora per il pestone. I due salteranno anche la sfida di mercoledì in Coppa Italia, per tornare disponibili a Udine”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni fisiche di Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Coperta corta, dunque, a centrocampo per Conte che, contro il Cagliari, avrà a disposizione solamente tre elementi in quel reparto. Il giovane Agoumé sarà in panchina mentre il tridente sarà composto da Sensi, Barella e Borja Valero. Come sottolinea la Rosea, Young è pronto all’esordio sulla fascia destra dal 1′ mentre Bastoni è avanti rispetto a Godin per il terzo di difesa con Skriniar e De Vrij.