Inter, caviglia gonfia per Brozovic. Centrocampo obbligato per il Cagliari. Ma c’è un recupero

Marcelo Brozovic resta in forte dubbio per Inter-Cagliari. Come riportato da Tuttosport, infatti, il centrocampista croato ha ancora la caviglia gonfia e non ha forzato. Nel caso in cui non ce la facesse, considerata anche la probabile defezione di Gagliardini, Conte avrebbe ancora una volta le scelte obbligate a centrocampo:

“I dubbi maggiori riguardano Brozovic, stacanovista della squadra nerazzurra, fermato dalla distorsione alla caviglia sinistra subita a Lecce. L’articolazione è ancora gonfia. Ieri il croato ha potuto solo continuare con le cure senza alcun carico di lavoro aggiuntivo. Le sue condizioni saranno riesaminate oggi. Ma ovviamente ogni giorno che passa fa calare le percentuali di una sua presenza contro il Cagliari. Le alternative a centrocampo sono piuttosto limitate: Gagliardini non ha ancora smaltito del tutto il pestone rimediato in allenamento. Ieri l’ex atalantino ha proseguito con le terapie. Considerato che l’indice di gradimento di Vecino non è ai massimi livelli in queste settimane alla Pinetina, le opzioni sono ridotte al minimo: restano Barella, Sensi e Borja Valero. L’unico dubbio quindi dovrebbe riguardare la posizione di regista: chi tra Sensi e Borja Valero sarà schierato al centro come manovratore del gioco. Pienamente recuperato D’Ambrosio che si è allenato con i compagni“.

(Fonte: Tuttosport)