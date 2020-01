TS – Inter, una notte che può segnare la stagione: Conte e la Lu-La da record, lo scudetto…

“Una di quelle notti che possono segnare una stagione“. Il successo di Napoli regala ulteriori certezze all’Inter di Conte, che dimostra ancora una volta di essere una seria candidata alla vittoria finale e lancia un segnale alla Juventus.

Tuttosport analizza il successo dei nerazzurri al San Paolo, tra i numeri da record della coppia Lautaro-Lukaku e il primato di Conte:

“Una vittoria grassa, grossa e pure storica, considerato che l’Inter in campionato non sbancava Napoli da oltre ventidue anni (18 ottobre 1997). Un successo, quello dell’Inter, che è un segnale forte al campionato perché sono queste le notti che possono segnare una stagione. Il centesimo successo in A di Antonio Conte come allenatore (in 145 partite: frantumato dopo 86 anni il record di Carcano) è stato costruito grazie ai gol di Lukaku (doppietta) e Martinez: la coppia-gol, con il tris del San Paolo, ha raggiunto trenta reti stagionali (sedici ne ha segnate il belga, quattordici l’argentino), confezionando l’ottava vittoria su nove trasferte giocate dall’Inter: nessuno, nei cinque campionati top in Europa, ha due attaccanti che segnano tanto fuori casa, segno dell’efficacia del 3-5-2 contiano in ripartenza. Numeri che confermano come questa Inter abbia tutto per provare a strappare lo scudetto alla Juve“.