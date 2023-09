Le parole dell'ex tecnico sulla sfida tra i nerazzurri e i rossoneri, valida per il 4° turno di campionato

L'ex allenatore e oggi commentatore tecnico Walter Novellino ha presentato il derby di Milano, in programma alle 18, ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"L’Inter è favorita, per l’inizio di campionato e per il centrocampo che ha che è fortissimo. E in attacco la coppia Thuram-Lautaro dà grandi garanzie”.