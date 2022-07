Novellino: “Dybala? All’Inter non lo vedrei, ecco perché. Al Milan potrebbe fare bene”

Intervistato da Juventusnews24, Walter Novellino ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Il tecnico ha la sua idea sulla migliore destinazione per la Joya "La piazza in cui secondo me potrebbe far bene è al Milan, che sembra però voler puntare su altri profili. All’Inter non lo vedrei, perché con Lautaro e Lukaku lo vedo un po’ sacrificato. C’è anche la Roma. Dybala è un giocatore che ha grandi qualità, solo le esigenze societarie hanno costretto la Juventus a perderlo".