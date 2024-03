"È impensabile criticare un allenatore come Allegri, è uno che ha vinto tantissimo, poi è chiaro che ci sono annate che fai fatica. Quelli che non vincono si criticano, non uno che ha vinto quanto lui. Poi uno magari può dire ‘sì, ma alla Juventus…’ però bisogna saper gestire i giocatori e lui è bravo in questo".