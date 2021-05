Novellino: “Inzaghi ha fatto bene, come dire di no all’Inter. Tra Lautaro e Hakimi…”

Il tecnico ha parlato a Sky Sport del nuovo tecnico dell'Inter e delle possibili cessioni del club nerazzurro

"Proseguire il lavoro di Conte, Inzaghi è giovane. Non so se aveva dato la parola alla Lazio, ma come fa a dire di no all'Inter? Secondo me ha fatto bene. Non mi priverei né di Lautaro né Hakimi. Lautaro bisogna tenerlo, ha qualità e salta l'uomo. Hakimi ha velocità e ha corsa, ma Lautaro è perfetto di fianco a Lukaku".