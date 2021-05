Inzaghi-Inter: retroscena che risale a dicembre. Ausilio aveva già indicazioni chiare

Il club nerazzurro si era informato sull'allenatore per due motivi molto semplici da capire

Alla fine l'Inter ha scelto Simone Inzaghi come sostituto di Conte . Marotta voleva Allegri, ma la trattativa con la Juventus era già avanti e il tecnico ha preferito tornare in quella che per anni è stata casa sua. Inzaghi invece, prima ha detto sì alla Lazio, ma di fronte all'opportunità di allenare i Campioni D'Italia a 8 mln in due anni ha rinnegato quel sì e si è messo in gioco nonostante conosca i progetti per il futuro del club di Suning.

TuttoSport però spiega che un contatto tra l'Inter e Inzaghi c'era stato già a dicembre. Il racconto di questo retroscena dal giornale torinese: "Lo scorso inverno Ausilio si era informato sul tecnico nel momento in cui si parlava di lui come alternativa a Mourinho per il Tottenham. Il direttore sportivo nerazzurro si era informato intanto per avere il quadro della situazione, cosa abbastanza normale, ovvia per un ds che deve conoscere al meglio il quadro generale del mondo in cui opera. Ma forse perché all’Inter iniziavano a capire che il futuro con Conte non fosse più così sicuro. A fine agosto Zhang aveva ricomposto i cocci con la dirigenza e l’allenatore nel vertice di Villa Bellini, ma le indicazioni sul ridimensionato del progetto avviato nell’estate 2019 erano già chiare, come aveva dimostrato il mercato a saldo zero svolto a settembre e quello di fatto bloccato poi a gennaio. E che Conte non fosse felice, era già evidente dentro i muri di Appiano Gentile".