Novellino: “L’Inter gioca bene, ha tutto. Barella sontuoso come Tardelli”

“A Napoli c’è confusione, De Laurentiis ha provato a dare una scossa con la mossa Calzona. Mi dispiace per Mazzarri”. Così a TuttoMercatoWeb Walter Novellino. "Calzona? Non lo conosco. La squadra è un po’ in confusione”. L'ex allenatore si è poi soffermato anche sulla capolista che oggi scenderà in campo contro il Lecce in trasferta.