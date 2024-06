Intervistato da SportItalia, il tecnico commenta la scelta di Oaktree di nominare Marotta come nuovo presidente dell'Inter

Intervistato da SportItalia, Walter Novellino commenta la scelta di Oaktree di nominare Beppe Marotta come nuovo presidente dell'Inter. "È una scelta di continuità, una continuità importante, Beppe Marotta se lo merita e l’Inter è in buone mani. Io l’ho avuto nove anni, con lui non sbagliavo mai un campionato".