Novellino: “Napoli da scudetto. Inter? In più ha solo la rosa più ampia”

Le parole del tecnico: "Il Napoli è una squadra molto competitiva anche se manca, a mio avviso, una vera alternativa in attacco a Victor Osimhen"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Walter Novellino, allenatore, ha parlato così del Napoli e degli obiettivi stagionali della squadra di Spalletti: "Il Napoli è una squadra molto competitiva anche se manca, a mio avviso, una vera alternativa in attacco a Victor Osimhen. Non me ne voglia nessuno, ma ritengo che gli azzurri, al competo, siano fortissimi, in grado di competere con qualsiasi avversario in Italia. Ora il problema è quello di recuperare gli infortuni. Io sono convinto che il Napoli possa ancora vincere lo scudetto. La compagine di Luciano Spalletti deve credere di potere fare suo il campionato. Cosa ha in più l'Inter di Simone Inzaghi più del Napoli? Nulla a parte la rosa un po' più ampia. Ma negli undici e nelle prime alternative non noto tantissime differenza. Il Napoli tornerà a volare appena ritroverà i calciatori migliori".