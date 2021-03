Novellino: “Inter, Conte è determinante. A Torino ha fatto la differenza…”

Le dichiarazioni in collegamento con Sky Sport dell'ex allenatore Walter Novellino sull'Inter e sulla Juventus dopo l'ultimo turno

Alessandro De Felice

Walter Novellino, ex allenatore, è intervenuto in collegamento su Sky Sport per analizzare il successo dell'Inter sul campo del Torino firmato da Lukaku e Lautaro Martinez.

"Conte ha iniziato con semplicità e la semplicità è la cosa più importante. Al di là della costruzione dal basso, l'Inter verticalizza molto a cercare due punte che lavorano benissimo. Diventa determinante il lavoro dell'allenatore. Molto dipende dalla qualità: ieri è entrata dopo e ha fatto la differenza. Il Torino non ha giocato male e ha chiuso gli spazi. Poi quando c'è la qualità diventa un po' difficile difendersi perché alcuni giocatori fanno la differenza. Quando sono in difficoltà cerco le risorse che ho davanti e che sono enormi".

Novellino ha parlato anche del fallo di Ronaldo su Cragno e della Juventus: "È chiaro che il fallo era da espulsione. La Juve sta facendo bene ma per la situazione per la vittoria del campionato è difficile".

