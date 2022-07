Numan: “Ronaldo? Aveva solo 17 anni quando arrivò al Psv. Ricordo una partita…”

Intervistato da FourFourTwo, Arthur Numan ha messo in campo il suo 11 ideale. In attacco l'ex giocatore olandese ha schierato la coppia tutta brasiliana Romario-Ronaldo. A proposito del Fenomeno, Numan ricorda quando l'ex Inter arrivò al PSV: "Aveva solo 17 anni, ma era chiaro che era un giocatore che aveva una classe speciale. Aveva una marcia in più quando stava già accelerando alla massima velocità. In una partita ha dribblato circa quattro o cinque giocatori e sembrava che stesse giocando contro dei manichini. Fuori dal campo era un ragazzo amichevole, accomodante, sempre con il sorriso sulle labbra".