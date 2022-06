Disavventura per Ronaldo: ladri nella casa del Fenomeno a Ibiza, derubati beni per 3mln

Brutta disavventura per Ronaldo. Come riportato dal Diario de Ibiza, infatti, alcuni malviventi nella notte di domenica si sarebbero introdotti nella villa del Fenomeno a Ibiza, nel comune di Sant Josep, zona Cala Jondal, per derubare l'abitazione. Fortunatamente, al momento del furto nessuno si trovava nella casa, presa in affitto dal centrocampista del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, in compagnia della fidanzata, la modella Jessica Aidi.