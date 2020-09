Inter, scambio di numeri di maglia: Perisic sceglie il 14, Nainggolan prende la 44

Primo impegno stagionale per l’Inter, che affronta in amichevole il Lugano. Per l’occasione sono stati svelati i numeri di maglia: grande curiosità per i nuovi, in particolare per Hakimi, così come per i calciatori rientrati dai prestiti. La novità più importante riguarda Radja Nainggolan e Ivan Perisic, che hanno deciso di scambiarsi il numero: l’esterno croato ha scelto il 14, due anni fa sulle spalle del belga, che si è così preso il 44 precedentemente vestito proprio dal neo campione d’Europa.

Le altre novità riguardano Radu, che ha preso la 97, e Salcedo, che ha optato per la 19.