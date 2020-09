Primo test pre campionato per l’Inter di Antonio Conte, che affronta ad Appiano Gentile il Lugano. Tanta curiosità intorno ad Achraf Hakimi, grande colpo del mercato nerazzurro, che scenderà in campo per la prima volta con la sua nuova squadra.

Aumenta, nel frattempo, l’incertezza intorno al suo numero di maglia: dopo l’annuncio dell’Inter, poi rimosso, sul 55, quest’oggi debutterà con il 98, suo anno di nascita. Una scelta che, comunque, rimane provvisoria.