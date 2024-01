Dal poker a Firenze alla super difesa: Inter, numeri sempre più da record. E Inzaghi…

La vittoria contro la Fiorentina ha permesso all'Inter di conquistare il primo posto in classifica, di un punto (ma con una partita in meno) sulla Juve

"Numeri da record, non solo il primato in classifica con una partita in meno dopo la Supercoppa alzata a Riyad nella settimana che porterà al derby d’Italia con la Juve, di nuovo sotto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai numeri dell'Inter che ha centrato la quinta vittoria di fila nel 2024, calando il poker a Firenze dove ha vinto negli ultimi quattro anni.

La difesa, anche grazie a Sommer, non ha subito gol per la 13° volta in 21 partite, nessuno ha fatto meglio in Europa. "Inzaghi vive con prudenza e saggezza il momento, non si fa trascinare dentro le polemiche e non abbocca alle battute, resta concentrato sul campionato e sulle prossime partite. Ha finto indifferenza", commenta il CorSport.