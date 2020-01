CdS – Inter, quale numero di maglia per Eriksen? Un indizio può arrivare…da Vecino

Sale l’attesa dei tifosi dell’Inter per Christian Eriksen: la dirigenza nerazzurra ha ormai trovato l’accordo con il Tottenham, e il centrocampista danese è dato in arrivo a Milano nei prossimi giorni. Il Corriere dello Sport formula le prime ipotesi su quale potrebbe essere il suo nuovo numero di maglia: “La maglia numero 23 che aveva al Tottenham è occupata da Barella; ai numeri che può scegliere (14, 17, 19 e 22 solo per fare qualche esempio) va aggiunto il 16, che sarà liberato da Politano, ma attenzione anche all’8 di Vecino. Se sarà senza padrone entro il 31, siccome Eriksen lo ha già indossato all’Ajax…“.