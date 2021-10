Champions League, ecco il numero di spettatori presenti a San Siro per Inter-Sheriff

Il dato sugli spettatori presenti questa sera al Meazza

Una serata importantissima per l'Inter che non poteva sbagliare contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League. E, come sempre, il pubblico nerazzurro ha risposto ancora una volta presente: sono infatti 43.305 gli spettatori presenti al Meazza per sostenere la squadra di Simone Inzaghi nell'impegno europeo.