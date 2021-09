Nunziatini: “Gioia indescrivibile per il gol. Partita perfetta per migliorare”

L'autore del gol del pareggio in Youth League contro il Real Madrid ha parlato ai microfoni di Inter Tv

"Gioia non descrivibile, a partita finita eravamo stanchi, campo faticoso, ho visto la spizzata e ho pensato a girarla. Mi sono tolto la maglia perché non ci credevo. Real Madrid è una squadra di grande qualità, sono i campioni in carica, noi siamo stati bravi a tenere botta e a saper soffrire per poi trovare la zampata. Partita perfetta per migliorare, di fronte ad avversari di livello altissimo. Tutte le partite sono importanti, anche quella col Bologna, speriamo di portare a casa altri tre punti".