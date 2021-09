Samaden: “Giocare col Real fa crescere tutti i ragazzi. Youth League eccezionale”

Dopo l'esordio in Youth League dell'Inter Primavera di Chivu ha parlato il responsabile del settore giovanile nerazzurro Roberto Samaden:

"Competizione creata per consentire ai giovani di confrontarsi con realtà importanti. Abbiamo pagato dazio nel primo tempo, loro hanno dominato, abbiamo incontrato una squadra di altissimo livello che ha schierato i tre attaccanti provenienti dalla loro seconda squadra. Questo permetterà ai nostri ragazzi di velocizzare il percorso di crescita, nel secondo tempo abbiamo tirato fuori convinzione e personalità. Di positivo c'è la prestazione di qualche ragazzo anche giovane, come Ovusu che è un 2005 che è entrato e ha dato una spinta molto forte. Pur meritando il Real Madrid dal punto di vista del gioco e delle occasioni, abbiamo tenuto botta e vanno fatti i complimenti anche al mister che ha sostenuto i ragazzi tutto il tempo. Saranno sei partite che ci permetteranno di crescere, a fine stagione i ragazzi avranno fatto un'esperienza formativa importante per il loro futuro. Il campionato Primavera è cresciuto tanto di livello, ma qui si è vista la velocità la tecnica, la velocità di pensiero e giocare contro il Real Madrid fa crescere i ragazzi. Tanta sofferenza, ma anche tante cose positive, il risultato è l'ultima cosa. Sei partite che accrescono esperienza dei ragazzi, è una competizione eccezionale. Diamo per scontato che scendano dall'aereo e giochino il giorno dopo, il mister con la Fiorentina ha visto la maggior parte dei ragazzi il giorno prima. Testa al Bologna, tutte occasioni di crescita. Vedremo altri ragazzi, abbiamo una rosa molto larga.