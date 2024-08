Da fasce e sorteggi al calendario: le 12 risposte sulla nuova Champions League

2 Perché il gruppo unico?

Per rendere il torneo più imprevedibile, la formula andava rinnovata. Con gli 8 gruppi precedenti accadeva che la classifica fosse spesso definita in anticipo. Molti “programmavano” il secondo posto. Ora non sarà più possibile.

3 Perché?

Nessuno sa davvero cosa succederà, ma la classifica dovrebbe essere incerta fino alla fine. Magari un paio di club faranno il vuoto presto, ma il sorteggio “libero”, tutti contro tutti, può disegnare un calendario molto più combattuto. E gestire non sarà più possibile: solo le prime 8 vanno direttamente agli ottavi; quelle dal 9° al 24° posto devono superare i playoff; quelle dal 25° al 36° sono eliminate senza retrocessioni salvifiche.

4 Cambia anche il sorteggio?

Sicuro. Le squadre sono sempre divise in 4 fasce (da 9 club), ma l’ordine è deciso dal ranking Uefa tranne per i campioni, nella prima di diritto. Di fatto, le teste di serie non esistono: ogni squadra incontra due rivali di ogni fascia, anche della propria. Una in casa e una fuori. La divisione in fasce è una questione organizzativa, non dà privilegi. L’unico privilegio lo decidono palline e software: puoi incontrare 8 abbordabili oppure le 8 peggiori.

5 Come si decidono gli accoppiamenti?

Una combinazione umana e tecnologica. Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo prenderanno le palline con i nomi delle squadre, cominciando da quelle di prima fascia. Una volta rivelato il nome, premendo un tasto si darà l’input al software per decidere le 8 avversarie. Precisazioni: al massimo 2 rivali di uno stesso campionato e niente derby (possibili solo se in una fascia ci fossero 4 squadre dello stesso paese).

6 Quanto dura il sorteggio?

Più o meno come prima, una quarantina di minuti. Tra il nome della squadra nella pallina e l’individuazione degli 8 avversari non dovrebbero passare più di 10 secondi. Senza computer sarebbero state necessarie quattro ore…

7 Il computer definirà anche il calendario?

Sì, ma non subito. Oggi il software di ae.live, supervisionato da Ernst & Young, “sceglierà” le rivali. Poi, dopo i sorteggi di Europa e Conference, domani a Montecarlo, si potrà procedere ai calendari: ci sono troppe variabili, anche televisive naturalmente. Il calendario si conoscerà sabato, neanche l’Uefa sa a che ora.

8 Si gioca sempre martedì e mercoledì?

Sì, ma la prima giornata, 17-18-19 settembre, è tutta dedicata alla Champions, anche il giovedì. L’ultimo turno invece prevede 18 partite in contemporanea il 29 gennaio, per non dare vantaggi a nessuno (a meno che non ci siano partite senza utilità di classifica).

9 In caso di pari punti, come si decide la classifica?

Il primo criterio è la differenza gol. Seguono: 1) gol totali; 2) gol fuori casa; 3) vittorie totali; 4) vittorie fuori casa; 5) somma dei punti conquistati dalle 8 avversarie; 6) differenza gol totale delle 8 avversarie; 7) somma dei gol segnati dalle 8 avversarie; 8) fair play; 9) ranking Uefa per club. I punti 5, 6 e 7 servono a premiare il valore degli opponenti: se hai fatto punti e più contro squadre più forti, vale di più.

10 Le altre coppe hanno lo stesso format?

L’Europa League sì, la Conference prevede invece 6 partite nel gruppo, non 8. Quindi al sorteggio le 36, sperando ci sia anche la Fiorentina, saranno divise in 6 fasce: 3 partite in casa, 3 fuori.

11 E il tabellone tennistico?

Sia i playoff sia gli ottavi prevedono un tabellone con teste di serie. I due sorteggi che li riguardano (gli unici dopo quello di oggi) sono quindi vincolati. La prima e la seconda della classifica saranno accoppiate contro la 15° e la 16° (o quelle che le hanno sconfitte nei playoff), la terza e la quarta contro la 13° e la 14°, e avanti così. Naturalmente le quattro teste serie (le prime quattro della classifica) saranno agli estremi del tabellone che procederà fino alla finale del 31 maggio, in programma a Monaco di Baviera.

12 E poi vince sempre il Real Madrid?

Chi può dirlo? Di sicuro, per sollevare la coppa non basteranno 13 partite come avveniva in precedenza. Minimo 15 (e 17 per chi deve passare dai playoff). Pronti, via.