Inter, nuova chance per Lazaro? TS: “Ha ancora credito agli occhi di Conte”

L'esterno austriaco rientrerà alla base dopo una stagione in prestito al Borussia Monchengladbach: gli scenari

Nuova chance all'Inter per Valentino Lazaro? L'esterno austriaco, protagonista di una buona stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach, non verrà riscattato dal club tedesco e farà ritorno a Milano. Secondo Tuttosport non è da escludere che possa rimanere in nerazzurro, a maggior ragione se Antonio Conte dovesse rimanere sulla panchina interista: