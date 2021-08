Chelsea, in arrivo la nuova offerta per Lukaku: Inter, la richiesta non cambia

Tra i due club c'è ancora distanza tra domanda e offerta per il belga: nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni

Ancora nessun accordo tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku : i Blues sono fermi alla prima proposta ufficiale (subito respinta dai nerazzurri), e nei contatti successivi è emersa la distanza tra domanda e offerta. :Nei prossimi giorni, come scrive il Corriere dello Sport, è atteso un nuovo rilancio:

"La differenza tra domanda e offerta ieri sera era ridotta a 10 milioni: i nerazzurri ne chiedono 120, i Blues ne offrono 110. La Granovskaia ha provato a inserire nuovamente nella trattativa il cartellino di Marcos Alonso o quello di Zappacosta, ma in viale della Liberazione non vogliono contropartite tecniche. Solo soldi. [...] Le parti si sono lasciate senza una seconda offerta ufficiale dopo quella (respinta) che prevedeva 100 milioni cash e Marcos Alonso. La Granovskaia ha capito che proporre via Pec 110 milioni avrebbe solo irrigidito l'Inter (Zhang ha detto che quella cifra non basta) e ha preferito aggiornarsi nei prossimi giorni anche perché l'Inter, alla ricerca di un sostituto, non può rimanere senza un centravanti".