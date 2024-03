Nuovo accordo Tim-Dazn, Serie A su Timvision fino al 2029

Disponibili anche gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD con i tornei di tennis come l'Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo dal Giro d'Italia al Tour de France, fino agli sport invernali con i mondiali di sci e gli attesissimi appuntamenti con le Olimpiadi estive e invernale.

"Grazie a questo accordo con Dazn andiamo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di TimVision come piattaforma streaming più completa sul mercato italiano - le parole di Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di Tim -. L'intesa rientra nella più ampia strategia del nostro Gruppo volta a creare la prima 'customer platform' italiana di servizi e contenuti di qualità per i nostri clienti".