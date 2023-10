Nuovo infortunio Dybala: l’argentino lascia Cagliari-Roma quasi in lacrime

Scurissimo in volto l'attaccante giallorosso al momento del cambio sul finire del primo tempo di Cagliari-Roma

E' durata meno di 40 minuti la partita di Paulo Dybala in Cagliari-Roma. L'attaccante argentino ha lasciato il campo poco prima della fine del primo tempo, sulle sue gambe, ma dolorante e scuotendo la testa dopo un colpo al ginocchio subito da Prati in un normale contrasto di gioco. "Ha trattenuto a fatica le lacrime all'uscita", racconta il bordocampista di DAZN al momento della sostituzione. In campo al suo posto è entrato il Gallo Belotti. Gli accertamenti nelle prossime ore chiariranno l'entità dell'infortunio dell'argentino.