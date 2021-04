Nuovo logo, Lukaku: “Fa parte del processo di modernizzazione dell’Inter. Non vedo l’ora…”

Il 30 marzo l'Inter ha presentato il nuovo logo che sarà sulle maglie a partire dalla prossima stagione. Lukaku non vede l'ora di indossare la maglia del prossimo anno

Il 30 marzo l'Inter ha presentato il nuovo logo che sarà sulle maglie a partire dalla prossima stagione. Il nuovo logo ha diviso i tifosi, Romelu Lukaku invece non vede l'ora di vederlo stampato sulla maglia del prossimo anno.

"Fa parte del processo di modernizzazione del club, negli ultimi anni tutti aspettavano di vedere l'Inter di nuovo al vertice e io non vedo l'ora di far vedere la maglia della prossima stagione", ha detto Big Rom in una diretta su Instagram con 433.