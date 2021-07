Inter, proposto un nuovo nome per la fascia destra. CdS: “Rispetto a Nandez…”

La dirigenza nerazzurra continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di un alemento che possa sostituire Hakimi

Prosegue la ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, l'ultimo nome proposto alla dirigenza nerazzurra è quello di Djibril Sidibé del Monaco: "I dirigenti di viale della Liberazione valutano con attenzione per la fascia destra l'opzione Nandez. Non perché sia il primo nome nella lista delle preferenze, ma semplicemente perché in questo momento è l'unico dei papabili che può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Un vantaggio rispetto a Dumfries (che ha raggiunto il Psv e ha iniziato a lavorare individualmente), Zappacosta, Bellerin e tutti gli altri laterali che sono stati proposti dai rispettivi agenti o da intermediari (dopo Dest del Barcellona e Mazraoui dell'Ajax, l'ultimo in ordine di tempo è stato Sidibé del Monaco). Ciò premesso, l'Inter non ha fretta di arrivare alle firme. Soprattutto a certe condizioni".