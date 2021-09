Stadio, i Verdi (alleati Sala) contrari: “Progetto insostenibile, altro cemento non serve”

Resta ancora tortuosa la strada che porta all'inizio dei lavori, a Milano, per il nuovo stadio di Inter e Milan

Marco Macca

Resta ancora tortuosa la strada che porta all'inizio dei lavori, a Milano, per il nuovo stadio di Inter e Milan. Come riporta Libero, infatti, i Verdi, alleati dell'attuale sindaco Giuseppe Sala in vista delle prossime elezioni di ottobre, si sono schierati apertamente contro l'opera proposta da entrambi i club:

"Non ci stanno, Elena Grandi e Carlo Monguzzi: «Quel progetto per il nuovo stadio», tuonano, «è insostenibile nel complesso e non ci

convince». L'arena attuale oltre a essere storica e ancora affascinante, si presta a una radicale ristrutturazione che sia funzionale anche all’ospitalità di eventi futuri, non solo sportivi, e a nuovi servizi, anche per lo sport diffuso». I verdi, adesso, rilanciano: «A San Siro non c’è bisogno soprattutto di nuovo cemento, ovvero le grandi edificazioni previste che accompagnano il nuovo progetto di stadio, ma di rendere più verde e ospitale la zona valorizzando e trasformando in grandi parchi urbani fruibili dai cittadini le attuali aree verdi»".

(Fonte: Libero)